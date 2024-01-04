«وادي دجلة» يتصدر قائمة حصد البطولات خلال 2023 بإجمالي 60 لقبا في 16 لعبة.. ويعزز ريادته في عدد الفروع

حققت أندية وادى دجلة، إنجازات رياضية غير مسبوقة خلال عام 2023، أبرزها التتويج بـ422 بطولة محلية وقارية ودولية، وحصد أبطال النادي أكثر من 6150 ميدالية وكأس في 16 لعبة فردية وجماعية خلال العام المنصرم، في الوقت نفسه استطاعت إدارة النادي تنفيذ خطتها التوسعية بافتتاح وتشغيل فرع جديد بمدينة دمياط الجديدة، ليعزز "وادى دجلة" صدارته من حيث عدد الأندية بمختلف أنحاء الجمهورية.

دولاب البطولات

استقبل دولاب بطولات "وادى دجلة" خلال عام 2023 عدد 422 بطولة مقسمة بين 320 بطولة محلية أبرزها بطولة الجمهورية في سباحة الزعانف و الجمباز الفني، و30 بطولة قارية أبرزها بطولة أفريقيا للجودو و الشطرنج، و72 بطولة دولية أبرزها بطولة العالم للكاراتيه و التايكوندو و الجمباز الايقاعي.كما حقق أبطال النادي أكثر من 6150 ميدالية وكأس خلال العام المنتهي، وتصدر لاعبو الجمباز الايقاعي قائمة الفائزين بأكبر عدد من الميداليات بإجمالي 1389 ميدالية، يليهم لاعبو التايكوندو وفازوا بعدد 955 ميدالية.

الحفاظ على الريادة

في الوقت نفسه واصلت إدارة "وادى دجلة" دورها في تطوير الرياضة المصرية، من خلال ضم وتجديد عقود أبطال متميزين أبرزهم تجديد عقد اللاعبة حبيبة مرزوق، المصنفة الأولى أفريقيًا في لعبة الجمباز الإيقاعي، والتي حققت العديد من الألقاب المحلية والدولية آخرها بطولة أفريقيا عام 2020، وضم اللاعبة نور الطيب، إحدى بطلات الإسكواش المصري، وتشجيعها لمواصلة مشوار الفوز بالألقاب، وذلك في إطار حرص إدارة "وادى دجلة" على دعم ممارسة الفتيات للرياضة، وتشجيعهن لتحقيق الألقاب والبطولات.كما نجحت إدارة في التعاقد مع نخبة من أبرز المدربين والخبراء لتطوير مستوى اللاعبين من بينهم التعاقد المدرب البلغاري دينيسلاف كالشيف، للإشراف الفني على تطوير مدربي ولاعبي أكاديمية السباحة بالنادي، بما يسهم في تحسين مستواهم، وذلك لإعداد أبطال في السباحة للمنافسة على كبرى البطولات المحلية والدولية، والتعاقد مع الجنوب إفريقية شيلين بويسن لتشغل منصب المدير الفني لفريق كرة القدم للسيدات، لتصبح أول مدربة أجنبية تقود فريق كرة قدم سيدات في مصر.

الفرع التاسع

في سياق متصل عززت أندية وادى دجلة من صدارتها لقائمة أكبر الأندية الرياضية من حيث عدد الفروع، بافتتاح نادي جديد بمدينة دمياط الجديدة على مساحة 14 فدانًا، يضم العديد من المنشآت الرياضية المناسبة لممارسة رياضات فردية وجماعية أبرزها مسبح أوليمبي، ومسبح للتدريب، وحمام سباحة للأطفال، وملاعب تنس وسلة، وساحة لياقة بدنية خارجية، صالات شطرنج، وجودو، والمصارعة، بالإضافة إلى حديقة للأطفال، ومباني اجتماعية وخدمية، وبذلك يمتلك "وادى دجلة" 9 فروع منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

الأعضاء أولًا

في السياق ذاته واصلت إدارة أندية وادى دجلة، تقديم خدمات متنوعة للأعضاء تلبي تطلعاتهم، آخرها تنظيم بطولة Super League بين أكاديميات فروع النادي التسعة بمشاركة أكثر من 3 آلاف لاعب في الفئة العمرية من 7 حتى 13 سنة، لتشجيع الأطفال في هذه الفئة العمرية على ممارسة الرياضة، إضافة إلى إطلاق أول أكاديمية للألعاب الإلكترونية في مصر بنادي النخيل، تحت إدارة فريق Occupy- وهو واحد من أكبر فرق الألعاب الإلكترونية- لإتاحة الفرصة للأعضاء للاستمتاع بالألعاب الإلكترونية وتحسين مهاراتهم، وكذلك إتاحة الفرصة للمحترفين منهم للمشاركة في البطولات والمسابقات القارية والدولية.قال الدكتور طارق راشد، رئيس مجلس إدارة أندية وادى دجلة، إن استراتيجية النادي خلال عام 2023 ركزت على استمرار تطوير مستوى اللاعبين من خلال توفير أفضل المدربين المحليين والأجانب وأحدث الأنظمة التدريبية لإعداد مواهب تسهم مع المنتخبات الوطنية في تحقيق إنجازات لمصر، وبالفعل توج أبطالنا بـ40 ميدالية مع المنتخب القومي، كما نجح لاعبو النادي في صدارة التصنيف الدولي بعدد من الألعاب، ونعتزم استمرار مشوار تطوير الرياضة في مصر خلال العام المقبل، واستكمال خطتنا التوسعية بافتتاح فروع جديدة.

نبذة عن الشركة:

نجحت أندية وادى دجلة، منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز حيث يقدم النادي 22 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة والقدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.