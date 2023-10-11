وادى دجلة يطيح بكبار «أمريكا المفتوحة للإسكواش».. 4 لاعبين في ربع النهائي

تأهل أربعة لاعبين من أندية وادى دجلة، للدور ربع النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، المقامة خلال الفترة من 7 وحتى 14 أكتوبر الجاري في ولاية فيلادلفيا.

4 لاعبين من وادي دجلة يتأهلون لربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

حجز بطل العالم علي فرج، أول بطاقة صعود للدور ربع النهائي لبطولة أمريكا، بفوزه على اللاعب علي أبو العينين-المصنف الـ22 عالميًا- بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (12-10) (5-11) (11-6) (11-3)، ليقترب البطل العالمي من اقتناص ثالث ألقابه في الموسم الجديد، ومن المقرر أن يلتقي اليوم مع ميجيل رودريجيز المصنف الـ13 عالميًا.

ولحقه في الدور ربع النهائي مازن هشام، والذي تغلب على رافييل كندره- المصنف الـ39 عالميًا بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (12-10) (11-5) (11-7)، ومن المقرر أن يلتقي «هشام» -المصنف السادس عالميًا- غدًا الخميس مع اللاعب بول كول المصنف الـ4عالميًا.

هانيا الحمامي ونور الطيب تتأهلان لربع نهائي أمريكا المفتوحة للإسكواش

وفي منافسات السيدات، استطاعت هانيا الحمامي -المصنفة الثانية عالميًا- الصعود للدور ربع النهائي بعد تغلبها على البلجيكية تيني جيليس بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (9-11) (21-10) (11-9) (11-3)، وتلتقي «الحمامي» مع نيلي جيليس- المصنفة الـ6 عالميًا.

كما فازت نور الطيب لاعبة وادى دجلة، على لوسي بيكروفت -المصنفه الـ31 عالميًا بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-4) (11-6) (11-5)، وتواجه «الطيب» -المصنفة الرابعة عالميًا- يوم الخميس المقبل، اللاعبة اوليفيا قليتشر المصنف الـ8 عالميًا.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتي تقام هذا العام في مدينة فيلادلفيا، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، ويبلغ مجموع جوائزها 196 ألف دولار، ويشارك في البطولة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: على فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، وروان العربى، وهانيا الحمامى، ونور الطيب.