«الهلال الأحمر»: مخيم الإغاثة المصري بخان يونس لإيواء 5500 نازح فلسطيني

قال محمود أبو عطا، مدير الإنتاج والتجهيز بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن مخيم الإغاثة المصري بمنطقة خان يونس، جنوب قطاع غزة، يتم العمل فيه بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، حيث بدأت المعدات العمل بالفعل لإقامة المخيم على مساحة 100 فدان، ضمن مرحلة أولى تتضمن إقامة 300 خيمة، لإيواء قرابة 1500 لاجئ ونازح فلسطيني.

1100 خيمة لإيواء 5500 نازح فلسطيني

وأضاف «أبو عطا»، في حديثه خلال تقرير مذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه عند استكمال المراحل، سيصل عددها إلى 1100 خيمة، لإيواء 5500 نازح ولاجئ فلسطيني، لافتاً إلى أنه تم دخول المعدات لبدء العمل في المخيم المصري، قادمة عبر معبر رفح البري.

الهلال الأحمر المصري

وأردف مدير الإنتاج والتجهيز بالهلال الأحمر الفلسطيني، أن الهلال الأحمر المصري دائما من المبادرين لإغاثة الشعب الفلسطيني المنكوب.