مراسل «إكسترا نيوز»: دخول 40 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح اليوم

قال عوض الغنام مراسل قناة «إكسترا نيوز» من العريش، إن عدداً قليلاً من الشاحنات دخلت عبر معبر رفح، إلى قطاع غزة، مع خروج عدد من المصابين من القطاع، بسبب الاحتلال الإسرائيلي بحجة «التفتيش»، ومن ثم بلغ عدد الشاحنات اليوم نحو 40 شاحنة فقط.

عبور 6 مصابين إلى مصر

أضاف «الغنام»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن عدد المصابين الذين عبروا من قطاع غزة إلى الحدود المصرية 6 فقط، وسُمِح بدخول 7 سيارات إسعاف مجهزة للقطاع، تبرعت بها بعض الدول العربية، كما دخلت 4 شاحنات سولار وشاحنتا من الغاز.

توقف دخول الشاحنات من معبر كرم أبوسالم

أوضح أن معبر كرم أبوسالم، لم تمر منه أي شاحنة إطلاقا، خاصة أنه يعد الرئة التي تتنفس منها قطاع غزة اقتصاديا، إذ كان يعبر منهفي السنوات الماضية ما بين 500 إلى 600 شاحنة كحركة تجارة يومية تضم السلع كلها التي يحتاجها قطاع غزة، وذلك في إطار الاتفاقية الدولية الخاصة بالمعابر التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي منذ 2005 بعد نتائج الانتفاضة الثانية.