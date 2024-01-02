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وصول أكبر قافلة مساعدات من بيت الزكاة والصدقات إلى معبر رفح

كتب:

أحمد الشرقاوي
08:51 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
القافلة الرابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري

القافلة الرابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري دخول القافلة الرابعة اليوم، إلى معبر رفح البري، تمهيدًا لدخولها قطاع غزة، مكونة من 50 شاحنة تحمل على متنها ما يقارب 1000 طن من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمياه والمستلزمات المعيشية.

مساعدات بيت الزكاة والصدقات

وانطلقت القافلة إلى قطاع غزة المحاصر في إطار مشاركة دولية كبيرة، إذ شارك في تجهيزها وفودا من 70 دولة، تلبية لنداء شيخ الأزهر، والذي طالب فيه الجميع بمواصلة وتكثيف الدعم لأهالي قطاع غزة ضمن حملة «أغيثو غزة».

العدوان الغاشم على القطاع

واستقبل قطاع غزة منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع، ثلاثة قوافل لبيت الزكاة والصدقات في حملته «أغيثوا غزة» برئاسة الأستاذة الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، التي وجَّه بها شيخ الأزهر، بالإضافة للقافلة الحالية، ليصل عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة 125 شاحنة، بإجمالي نحو 2000 طن مساعدات إغاثية.

 

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بقلم أحمد الشرقاوي