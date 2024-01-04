«الغارديان»: تنظيم «داعش» يعلن مسؤوليته عن تفجيرات «كرمان» بإيران

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت النصب التذكاري لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الراحل، قاسم سليمان، في مدينة «كرمان» بإيران، وفقاً لما أوردت صحيفة «الغارديان» البريطانية على موقعها مساء اليوم الخميس.

انفجار خلال حفل لإحياء ذكرى قاسم سليماني

وشهدت إيران عدة تفجيرات قرب ضريح قاسم سليماني، في مدينة كرمان، على بعد حوالي 820 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة طهران، وأسفرت عن مقتل قرابة 100 شخص، كما أصيب العشرات، حيث وقعت الانفجارات أثناء حفل لإحياء ذكرى القائد العسكري قاسم سليماني، حسبما أفادت «رويترز»، في وقت سابق.

ووفق ما أوردت تقارير إعلامية إيرانية، وقعت الانفجارات خلال حفل تأبين، بمناسبة الذكرى الرابعة لمقتل سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، قبل أن يعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن التفجيرات، عبر إحدى القنوات التابعة له على تطبيق «تليجرام».

وكشفت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء عن مزيد من التفاصيل بشأن التفجيرات، التي جاءت نتيجة هجوم انتحاري، مشيرة إلى أنه كان هناك حقيبتين من القنابل عند مدخل «غولزار شهداء كرمان»، وأضافت: «يبدو أنّ منفذ أو منفذي الهجوم فجروا القنابل عن طريق التحكم عن بعد».

وأوضحت الوكالة الإيرانية أنّ الانفجار الأول كان على بعد 700 متر من قبر «سليماني»، بينما جاء الانفجار الثاني على بعد كيلومتر تقريباً من القبر، وكان خارج مسار الزوار وبوابات التفتيش.