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«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل ستغير نشاطها العسكري شمالي قطاع غزة مع استمرار القتال في خان يونس

كتب:

أحمد شوقي
09:09 م | الخميس 04 يناير 2024
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي، جالانت، أن إسرائيل ستغير نشاطها العسكري شمالي قطاع غزة مع استمرار القتال في خان يونس، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وتابعت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن جالانت أن تشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية تتولى مسؤولية إعادة تأهيل غزة.

وأن وزير الدفاع سيقدم للمجلس الوزاري المصغر خطة بشأن ترتيبات ما بعد حرب غزة.

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