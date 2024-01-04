«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل ستغير نشاطها العسكري شمالي قطاع غزة مع استمرار القتال في خان يونس

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي، جالانت، أن إسرائيل ستغير نشاطها العسكري شمالي قطاع غزة مع استمرار القتال في خان يونس، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وتابعت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن جالانت أن تشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية تتولى مسؤولية إعادة تأهيل غزة.

وأن وزير الدفاع سيقدم للمجلس الوزاري المصغر خطة بشأن ترتيبات ما بعد حرب غزة.