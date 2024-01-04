دحلان: لدينا القدرة على التعايش مع المآسي.. لكن إسرائيل لا تستطيع

قال القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان، إنّ إسرائيل لا تستطيع أن تقهر شعبا يبحث عن الاستقلال والحركة، نحن لازلنا نقول إنّنا نريد أن نعيش جنب إلى جنب مع الشعب الإسرائيلي، ولدينا القدرة على التعايش مع المآسي ولكن إسرائيل لا تستطيع.

وأضاف دحلان، خلال حواره مع الإعلامي طوني خليفة مقدم برنامج «توتر عالي»، عبر قناة ومنصة «المشهد»، أنّ ما فعلته حركة حماس في 7 أكتوبر عمل عسكري مهني فاجأ إسرائيل وشلّ الوعي الإسرائيلي والقدرات العسكرية وكل المؤسسة العسكرية.

وتابع القيادي الفلسطيني السابق: «كل الانطباعات التي صنعتها إسرائيل عبر سنوات طويلة انهارت في غضون 20 دقيقة، وكل المؤسسة العسكرية التي كانت تفتخر بها الولايات المتحدة الأمريكية كانت عاجزة لمدة 6 ساعات حتى تستعيد السيطرة على الوضع، وإن أرادت إسرائيل أخذ العبرة عليها الاتجاه نحو السلام وليس الانتقام».