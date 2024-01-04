«مسلم»: على إسرائيل الاعتراف بالفشل بعد مزاعم إدخال أسلحة من مصر لغزة

ردّ الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، على ما زعمته وسائل إعلام إسرائيلية بدخول أسلحة من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، موضحًا: «مصر لا تتعاون في هذا الأمر مع حماس أو أي طرف ليس حفاظا على أمن إسرائيل، ولكن حفاظا على أمنها القومي واتفاقية السلام».

وأضاف «مسلم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكردي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لو كانت الأنفاق موجودة والإرهاب موجود في سيناء لحدث ما لا يحمد عقباه، وهذا الأمر رؤية للرئيس السيسي منذ تولي المسؤولية، إذ قضى على الأنفاق، وقرر هدم كل المساكن على الشريط الحدودي مع قطاع غزة».

وتابع الكاتب الصحفي: «لو كانت هذه المساكن موجودة لكانت هناك فرصة لفتح أنفاق أخرى، ولأمكن أن يستهدف أحد الصواريخ الطائشة مواطنين في رفح المصرية، ما يؤدي إلى تطور في الأحداث، وبالتالي فإن مصر أعلنت أن هذه رؤيتها وأنها لا تصدر أسلحة لأحد»، مؤكدا أنه على إسرائيل الاعتراف بفشلها، وأن تراجع إجراءاتها الأمنية بعيدا عن مصر.