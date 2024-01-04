«السويس لكرة القدم» توقف مدرب نادي التجارة 6 أشهر بسبب حكم مباراة

أصدرت منطقة السويس لكرة القدم، إصدار المنطقة قرارًا بإيقاف مدرب فريق نادي التجارة لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية، بعد الاطلاع على تقرير مباراة نادي التجارة وكهرباء عتاقة، كما تقرر مضاعفة غرامة لاعب غزل السويس، لمشاركته في المباريات دون تسديد الغرامة الموقعة عليه في السابق.

لحنة المسابقات توقف مدرب نادي التجارة 6 شهور

أعلن المدير التنفيذي لللجنة المسابقات في منطقة السويس لكرة القدم، محمد السيد محمد حسانين قرار لجنة المسابقات بقرع السويس، إيقاف محمود ابراهيم إبراهيم، المدير الفني لنادي التجارة، لمدة ستة أشهر، وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها ألف جنيه، وذلك لما بدر منه تجاه حكم مباراة، التجارة وكهرباء عتاقة، بناءً على التقرير المقدم من الحكم، مشيرا إلى أن موعد سداد الغرامة خلال 15 يومًا من صدور القرار، وإلا سيتم مضاعفة الغرامة.

مضاعفة غرامة لاعب غزل السويس

وفي سياق، آخر قررت لجنة المسابقات للاتحاد المصري، لكرة القدم اعتماد نتيجة مباراة غزل السويس وقرية عامر 3/ صفر، لصالح قرية عامر ومضاعفة الغرامة المالية، على اللاعب محمد عصام، من نادي غزل السويس، لمشاركته في المباريات بالرغم من عدم سداد الغرامة.