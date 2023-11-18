منتخب السويس يفوز على كهرباء عتاقة بخماسية نظيفة في دوري الناشئين

حقق فريق الناشئين في نادي منتخب السويس، فوزا كبيرا في سادس مبارياته في الدوري، حيث تغلب على فريق نادي كهرباء عتاقة بخمسة أهداف دون رد.

منتخب السويس يفوز على نادي كهرباء عتاقة

وتمكن فريق الناشئين بنادي منتخب السويس، تحت قيادة أحمد آدم المدير الفني للفريق، وعلاء منير رئيس قطاع الناشئين، وياسر السيد المدير الفني للقطاع، وسعيد إيدو المشرف العام على قطاع الناشئين، وبدوي صلاح إداري القطاع، من تحقيق الفوز في المباراة السادسة على فريق ناي كهرباء عتاقة بخماسية نظيفة وأحرز الأهداف بسام أحمد هدف ومعاذ حسن، هدفان لكل منهما، ومروان نصر عبد المنعم هدف.

تألق حارس مرمى منتخب السويس

وقال كابتن أحمد أدم المدير الفني للفريق في تصريح خاص أن فريق نادي منتخب السويس أدى مباراة متميزة فنيا، والمباراة شهدت تألق حارس مرمى منتخب السويس حمزة أحمد عبد اللطيف، الذي استطاع منع هدفين في انفراد كامل، وذلك يظهر مدى الجهد المبذول مع الفريق بالكامل، ومع حراس المرمي، تحت إشراف مؤمن مدحت مدرب حراس المرمى، والمدرب العام أحمد السيد بيبو، كما ظهر اللاعبون بمستوى جيد كونها أولى مباريات الدوري.