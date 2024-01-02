حجز موعد التأمين الصحي في محافظة السويس.. اعرف الطريقة

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي مواعيد التأمين الصحي في السويس، وكذلك المواعيد التي تعمل بها المستشفيات والوحدات الصحية التابعة في السويس.

وتضم محافظة السويس عددًا من المستشفيات والوحدات للتأمين الصحي، إذ تضم مجمعا طبيا و6 مستشفيات و27 وحدة ومركزا صحيا، موزعة على مختلف أحياء المحافظة الخمسة لاستقبال منتفعي التأمين الصحي.

حجز موعد التأمين الصحي في محافظة السويس

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنّ المجمع الطبي دخل العمل التجريبي، ويتم استقبال المنتفعين بعد نقل الخدمة من الساعة الثامنة صباحا وعلى مدار اليوم للطوارئ، فضلاً عن عمل مختلف المستشفيات على مدار اليوم.

حجز التأمين الصحي

تبدأ عملية الحجز بالتأمين الصحي بالسويس وفقاً لفرع الرعاية الصحية بأن يُقدم المنتفع في الوحدة التابع لها ببطاقة الرقم القومي، طالبًا الكشف في التخصص المطلوب ثم يتم التسجيل وتحديد موعد الكشف وفقاً للعيادة المطلوب الكشف بها ويحضر للكشف بالعيادات التابعة للتأمين الصحي حسب الموعد المسجل.

وفي حالة احتياج المريض لإجراء طبي أو تخصص غير موجود في الوحدة التابع لها يتم تحويل المريض إلى المجمع الطلبي في محافظة السويس، والذي دخل الخدمة خلال الأسابيع القريبة الماضية.