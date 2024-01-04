إصابات خطيرة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.. وبدء تسريح جنود الاحتياط

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تسريح قوات الاحتياط بسبب الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي تضرب دولة الاحتلال، والتي تسببت في توقف الانتاج وكافة مناحي الحياة بالأراضي المحتلة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد أعلن أن بعض جنود الاحتياط سيعودون إلى عائلاتهم ووظائفهم هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن هذا سيوفر راحة كبيرة للاقتصاد ويسمح لهم باستجماع القوة للأنشطة القادمة.

وفي سياق متصل أعلن جيش الاحتلال إصابة 5 جنود بجروح خطيرة خلال عملية في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» مشيرة إلى أن جندي أصيب بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة خلال عملية في منطقة جنين، كما أصيب جنديان بجروح متوسطة وخفيفة نتيجة شظايا أثناء العدوان على معسكر نور الشمس في منطقة طولكرم، وتم نقل الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ ذويهم.

كما أطلقت الفصائل صاروخا مضادا للطائرات على مروحية تابعة لسلاح الجو كانت على حدود قطاع غزة، ولم تعلن قوات الاحتلال عن وقوع قتلى أو مصابين.