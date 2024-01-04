استشاري نفسي: انتحار عدد كبير في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي 

قال الدكتور أحمد هارون، استشاري الصحة النفسية والطب النفسي، إن هناك من الأدلة النفسية والعلمية ما يؤكد أنه من المهم عدم نشر مواقف الهوان، حتى لا تزرع فى نفسك مشاعر الخزي، وهو ما يقوم به العدو الإسرائيلي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، قائلًا: «إسرائيل عندها كمية من المنتحرين الفترة الماضية في صفوف الجيش الإسرائيلي بعدد كبير جدًا، لدرجة أنها عاملة تعتيم في الجمعية الأمريكية لعلم النفس، واللي طلعت بيان لم ينشر عن أعداد المنتحرين من صفوف الجيش الإسرائيلي سواء جنود أو ضباط الفترة الماضية».

وتابع: «دا بيحصل لأن أهل غزة يعيشون في غزة ويحاربون وينتصرون وبيحدثوا تغيير، ومع ذلك لسه مكملين، كل التحية والتقدير مع بداية سنة جديدة لغزة العزة، كل التحية والتقدير لكل أم رغم جلوسها في مخيم».