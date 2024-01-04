الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن محتجزين جدد لدى الفصائل الفلسطينية.. ما القصة؟

بعد مرور 90 يوما على تنفيذ عملية طوفان الأقصي في السابع من أكتوبر الماضي، والتي قامت فيها الفصائل الفلسطينية بتنفيذ هجوم بري وبحري وجوي على مستوطنات غلاف غزة، واحتجاز عدد من جنود دولة الاحتلال الإسرائيلي، ظل إعلام دولة الاحتلال يؤكد أنه يسعي لإنقاذ المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وتم تحديد عددهم بنحو 136 محتجزا، واليوم كشفت الصحف العبرية عن وجود محتجزين جدد لم يكن هناك أي معلومات بشأنهم لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي.. فما القصة؟.

3 إسرائيليين كانوا في عداد المفقودين ثبت أنهم محتجزون في غزة

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، تم إبلاغ 3 عائلات اليوم الخميس أن ذويهم والذين كانوا في عداد المفقودين منذ السابع من أكتوبر الماضي، على قيد الحياة ومحتجزون لدي الفصائل الفلسطينية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي العميد دانييل هاجاري، أن 3 مدنيين كانوا يعتقد أنهم مفقودون ثبت أنهم الآن محتجزون لدى الفصائل في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث أن المحتجزين الثلاثة الذين تم اكتشافهم حديثًا هم «أورون، هشام، عبرا».

إعلان وجود محتجز جديد في غزة

وقالت الصحيفة إن بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صدر بعد أن أعلنت عائلة حنان يافلونكا أنه مخطوف وليس مفقودا كما أكد الجيش سابقًا.

وكتبت شقيقته في منشور لها: «تم إبلاغنا رسميًا بأن حنان مخطوف في غزة، وسنواصل إحصاء الأيام في الأسر وندعو الله أن يعود إلينا قريبًا».

وحنان جافلونكا هو أب لطفلين، ذهب إلى حفل الطبيعة مع أصدقائه في السابع من أكتوبر الماضي، وقد تم العثور على صديقه مقتولا، لكنه كان مفقودًا، إذ كانت سيارته موجودة بالقرب من كيبوتس مافليسيم وكان بداخلها هاتفه الخلوي، لكن لا أثر له.