4 أبراج تُفضل العزوبية في عام 2024.. هل أنت منهم؟

مع بداية العام الجديد، هناك بعض الناس يكون لديهم فضول بشأن حياتهم العاطفية، وما يخبئه هذا العام لهم، لذلك يلجأ الكثيرون إلى متابعة الأبراج كإحدى الطرق التي يمكن من خلالها مع معرفة صفات أو مستقبل الآخرين.

ووفقا لما ذكره موقع «style caster»، أن هناك بعض الأبراج سوف تتمسك بعزوبيتها في عام 2024، ولم يحالفها الحظ في الدخول بالعلاقات العاطفية، والتي منها أصحاب برج القوس، حيث إن حبهم للحرية والاستكشاف، يجعلهم يفضلون البقاء عازبين في هذا العام، ولا يدخلون في علامات عاطفية مع الآخرين، وذلك لأنهم لديهم رغبة قوية في تجربة الحياة على أكمل وجه، فهم يعطون الأولوية لنموهم الشخصي.

برج الدلو

أصحاب برج «الدلو» من الأشخاص الذين يفضلون التمسك بالعزوبية في هذا العام، فهم عُرفوا بأصحاب البرج المبتكر، وغير التقليدي، إذ دائما يعطون الأولوية لفرديتهم وتطلعاتهم الشخصية على العلاقات الرومانسية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن أصحاب برج الدلو لديهم حظا في الناحية المادية، فهم أمامهم إمكانية في الحصول على فرص مالية من خلال بيع العقارات.

برج الحمل

من ضمن الأبراج الذين يتمسك بالعزوبية أيضًا في عام 2024، هو برج «الحمل»، حيث إن أصحابه معروفين بطبيعتهم المستقلة والمغامرة، رغبة في الحرية الشخصية، التي قد تجعل من الصعب أحيانًا الالتزام بعلاقة طويلة الأمد، وعلى الرغم من ذلك إلا أنهم لديهم فرصة تحقيق مكاسب غير متوقعة، وذلك بسبب اقتران كوكب المشتري وأورانوس المنشط في 20 أبريل، الأمرالذي يقودهم نحو مسار مالٍ جديد.

برج الجوزاء

يفضل برج الجوزاء البقاء عازبا هذا العام، إذ يفكر دائمًا بالتنوع، الأمر الذي يجعل من الصعب الاستقرار في العلاقات العاطفية في بعض الأحيان، رغم أنهم يتمتعون بسحر طبيعي يجذب الآخرين إليهم.