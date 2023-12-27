توقعات بالثروة والحب.. خبيرة تكشف مفاجآت 2024 لـ6 أبراج فلكية

مع اقتراب بدء العام الجديد 2024، يهتم الكثير من الأفراد بالإطلاع على توقعات أبراجهم الفلكية، وهذا ما كشفته ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج في تصريحات تلفزيونية، حول 6 أبراج منها العذراء والميزان والجوزاء.

احتمالات الارتباط والزواج

توقعت ليلى عبد اللطيف أن يكون عام 2024 مميزًا لبرج العذراء، من خلال وجود زواج أو الاقتراب من شريك العمر: «سيسود الحب والاستقرار وهناك توقعات أيضًا بالدخول في مشاريع استثمارية»، وتوقعت أيضًا أن يحظى برج الميزان باحتمال كبير في الارتباط والزواج.

وعن الأبراج التي سيستمتع أصحابها بحظ كبير في تحقيق ثروة مالية، قالت عبد اللطيف إنه من المحتمل زيادة فرص الدخل لبرجي القوس والأسد، من خلال الحصول على مكافآت مالية، والدخول في مشاريع استثمارية مُربحة.

فرص تحقيق نجاحات

كما توقعت ليلى عبد اللطيف أن يحظى أصحاب برج الجوزاء بالتغيير والتطور الكبير بحلول عام 2024، كما رأت أن العام الجديد سيكون فرصة لبرج الحمل للدخول في علاقات رومانسية ناجحة، وسيحظى برج السرطان بعام مستقر مع فرص كبيرة للنمو والتطور وتحقيق النجاحات.