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«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يقتحم بلدة عزون في الضفة الغربية

كتب:

أحمد العانوسي
01:53 ص | الجمعة 05 يناير 2024
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أكدت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال يقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية وبلدة بني نعيم شرق الخليل بالضفة الغربية  المحتلة، وذلك في نبأ عاجل أفادت به القناة.

ونقلت القناة عن وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال يقتحم بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

كما نقلت القناة بيانًا صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة غزة، أن طائرات الاحتلال ألقت على قطاع غزة أكثر من 45 ألف صاروخ وقنبلة، بعضها يزن طنًا من المتفجرات.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال تعمد القصف المباشر للأحياء والمناطق السكنية، مشيرًا إلى استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دوليًا ضد المدنيين والأطفال والنساء.

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