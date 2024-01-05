تفاصيل المرحلة الثالثة من الحرب على غزة.. جيش الاحتلال أعلن البدء فيها

مع دخول الحرب شهرها الرابع على التوالي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الانتقال رسميًا إلى المرحلة الثالثة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، وهي مرحلة أشار إليها خلال الأيام الماضية.

وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إن خطط دولة الاحتلال للمرحلة التالية من حربها على غزة، تتلخص من خلال نهج جديد أكثر استهدافًا في الجزء الشمالي من القطاع وملاحقة مستمرة لقادة الفصائل الفلسطينية في الجنوب.

المرحلة الثالثة من الحرب على غزة

والمرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة، هي أن يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء العملية البرية بغزة، ثم تقليص عدد القوات، وهو ما حدث بالفعل خلال الأيام الماضية، وأيضًا تشكيل منطقة عازلة، يمكن من خلالها تنفيذ هجمات مركزة ضمن عملياتها العسكرية بقطاع غزة، هذه الهجمات المركزة، ستعمل بشكل كبير على تقليل استهداف المدنيين، والقصف العشوائي الذي استخدمته قوات الاحتلال خلال الـ3 أشهر الماضية، بحسب القناة 12 العبرية.

سحب بعض القوات من شمال ووسط غزة

وسحب الاحتلال الإسرائيلي 5 ألوية من القتال بقطاع غزة خلال الأيام الماضية، وأيضًا سحب بعض القوات من شمال ووسط القطاع، لأسباب متنوعة، منها عودة الجنود إلى حياتهم الطبيعية للمساعدة في إعادة الاقتصاد الإسرائيلي إلى قوته مرة أخرى، بحسب ما قاله المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري.

والمرحلة الثالثة أيضًا، تتضمن تغييرات مرتبطة بإعادة انتشار الجنود، نتيجة الضغط الكبير الذي يعيشه الجنود الموجودون حاليًا في غزة، بحسب صحيفة «هآرتس» العبرية.