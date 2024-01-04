استنكار عربي واسع لدعوات مسؤولين بحكومة الاحتلال بتهجير الفلسطينيين من غزة

استنكرت غالبية الدول العربية تصريحات الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، الداعية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

الكويت ترفض تهجير الفلسطينيين

وأكدت دولة الكويت رفض تصريحات الوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الداعية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع، وبناء المستعمرات.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صدر عنها، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية «كونا»، عن استنكار دولة الكويت ورفضها القاطع لتصريحات مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الداعية إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وحذّرت الخارجية الكويتية من نوايا سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي باتت جلية للعيان، ولا تدع مجالاً للشك بالخطط الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة بشكل خاص، والشعب الفلسطيني بشكل عام من وطنهم، مؤكدة أن تلك التصريحات تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك إرادة المجتمع الدولي.

وأكدت على موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

قطر ترفض تهجير الفلسطنيين

كما أدانت دولة قطر تصريحات الوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرتها امتداداً لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة إلى قطع الطريق أمام فرص السلام، لاسيما حل الدولتين.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة، لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية، وشددت في هذا السياق على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم.

وجددت الوزارة التأكيد على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.

سلطنة عٌمان ترفض تهجير الفلسطنيين

وأعلنت سلطنة عُمان رفضها القاطع للتصريحات الإسرائيلية بخصوص تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها، الموقف العماني الثابت في اعتبار قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، المنصوص عليه في القرارات الأممية الملزمة بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها، والعودة لحدود عام 1967 بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع أراضيها وبعاصمتها القدس الشرقية.

الإمارات ترفض التهجير

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة تصريحات الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، الداعية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستعمرات فيه.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، عن «رفض دولة الإمارات القاطع لهذه التصريحات المسيئة، ولكافة الممارسات والإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وتدفع المنطقة إلى عدم الاستقرار».

وطالبت الخارجية الإماراتية بوقف عاجل لإطلاق النار، لإنهاء إراقة الدماء، وتسهيل إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وآمن ومستدام ودون عوائق، ولاسيما إلى الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

وأكدت على أهمية التنفيذ الكامل والعاجل لقراري مجلس الأمن رقم 2712 (2023) والقرار 2720 (2023)، بشأن توسيع نطاق المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة، والدعوة إلى هدن إنسانية.

ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

مجلس التعاون الخليجي يرفض التهجير

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن رفضه واستنكاره الشديدين لتصريحات مسؤولين إسرائيليين لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وقال «البديوي» إن هذه التصريحات تعكس نوايا إسرائيل السلبية والعدائية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط، وتمثل تهديداً لاستقرار المنطقة، وعقبة أمام جهود تحقيق السلام، وأضاف أن هذه التصريحات تعتبر تصعيداً خطيراً قد يؤدي إلى توترات إقليمية متزايدة.

وأكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الجماعي للحفاظ على فرص السلام في المنطقة، لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ووقف مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والتحريضية، والتي ستؤدي إلى تأجيج الأوضاع في المنطقة، مشدداً على موقف دول مجلس التعاون الثابت والملتزم تجاه القضية الفلسطينية، والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.