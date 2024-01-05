غضب في إسرائيل بعد قرار أمريكي مفاجئ.. والبيت الأبيض يرد

أعلنت القناة 13 العبرية، أن مسؤولين إسرائيليين عبروا عن غضبهم الكبير سبب قرار الولايات المتحدة الأمريكية المفاجئ بعودة حاملة الطائرات «جيرالد فورد» من البحر المتوسط إلى ميناء بفرجينيا، والتي كانت تعمل على حماية دولة الاحتلال الإسرائيلي ومنع تطور الصراع على الحدود الإسرائيلية.

وكان الحديث خلال الأيام الماضية عن احتمالية سحب حاملة الطائرات «فورد» من البحر المتوسط بعد بقائها لأكثر من ثمانية أشهر، وتمديد بقائها أكثر من مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون» أعلنت خلال الساعات الماضية، رسميًا، عودة حاملة الطائرات تمهيدًا لإعادة نشرها مستقبلًا، بحسب القاهرة الإخبارية.

وبحسب القناة 12 العبرية، طلب المسؤولون الإسرائيليون، من الولايات المتحدة تقديم توضيح بعد عودة حاملة الطائرات، رغم محاولات دولة الاحتلال أكثر من مرة استمرار بقاء حاملة الطائرات خلال الصراع المستمر منذ السابع من أكتوبر.

المسؤولون أيضًا قالوا إن خطوة عودة حاملة الطائرات وقرار واشنطن جاء في وقت غير مناسب لإسرائيل، في ظل تصاعد الأحداث بالشرق الأوسط، بحسب «هآرتس» العبرية، وأكدوا أن القرار لا يبشر بالخبر.

البيت الأبيض يوضح

ورد البيت الأبيض، على سحب حاملة الطائرات، إذ قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل على وجودها العسكري الكبير في الشرق الأوسط.

ويشمل الوجود العسكري الأمريكي حاليًا السفينة يو إس إس دوايت دي أيزنهاور، بالإضافة إلى مجموعة برمائية انتشرت في شرق البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام الأخيرة، بحسب «رويترز».