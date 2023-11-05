عاجل.. وصول أسطول حاملة الطائرات أيزنهاور للشرق الأوسط

أعلن الجيش الأمريكي عن وصول أسطول حاملة الطائرات أيزنهاور للشرق الأوسط، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق شرق خان يونس.

ونقلت تقارير إعلامية فلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت مسجد «الكتيبة»، غربي مدينة غزة، ولم تتوافر على الفور أي معلومات بشأن عدد الضحايا نتيجة القصف.

وفي سياق متصل، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء، ما تسبب في اندلاع حريق كبير، إضافة إلى ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة على أسطح العمارات السكنية والتجارية المحيطة بمجمع الشفاء الطبي في غزة، وخزان مياه عمومي يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وعلى جانب آخر صرح رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، بأن غزة تعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة، وهناك العديد من المآسي التي يعيشها سكان القطاع، مشيراً إلى أنه يجري التواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني للوقوف على الأحداث يومياً.