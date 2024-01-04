«القاهرة الإخبارية»: منافسة مبكرة بين بايدن وترامب في سباق البيت الأبيض

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» أن السباق إلى البيت الأبيض احتدم مبكراً بين كل من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وسلفه السابق دونالد ترامب، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نسختها الـ60.

وأشارت «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها اليوم الخميس، إلى أن «ترامب» مازال الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، في الوقت الذي بدأت فيه شعبية الرئيس الديمقراطي «بايدن» تسجل تراجعاً في العديد من الولايات الأمريكية.

ومن المقرر أن تبدأ عملية الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أقل من أسبوعين، مع بدء انعقاد المؤتمرات الحزبية في ولاية «أيوا»، يوم 15 يناير الجاري.

وتابعت «القاهرة الإخبارية» أن شعبية «ترامب» لدى الناخبين الجمهوريين بدأت ترتفع على وقع القضايا والمشاكل القانونية التي يواجهها، والتي تشمل 91 تهمة جنائية، موزعة على 4 قضايا منفصلة.