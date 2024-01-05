أستاذ بجامعة القاهرة: أحمد خالد توفيق ظاهرة إيجابية

قال حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة، إن أحمد خالد توفيق، هو ظاهرة إيجابية رغم أن عددًا من الأصدقاء يختلفون معه لأنه خاطب دائرة واسعة من القراء، وبعضهم من يكتفي بأعمال أحمد خالد توفيق فقط، ومنهم من ينتقل لقراءات أخرى.

وأضاف «حمودة»، خلال لقاءه ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن بعض المبدعين يرون أن أحمد خالد توفيق انتزع منهم قرائهم، ولكنه كان يفتح أبوابًا لقراء آخرين، مشيرًا إلى أن النوعية التي كان يكتب بها لها علاقة بعصرنا الحالي ويوجد اهتمام كبير بها من قبل الشباب.

واستكمل: «أن أحمد خالد توفيق، كانت اهتماماته تتوزع في مجالات بعينها فيوجد مجال مرتبط بالخيال، كما يوجد تصورات أن بعض ما كتبه يندرج تحت الأدب العميق، ولكنه كان يكتب ما يريده ولكن من خلال اكتشاف روابط وطرق تصل بين عموم القراء».

وأكد أنه كان يوجد تعالي من بعض المبدعين على تجربة أحمد خالد توفيق، مثل ما تعرض له إحسان عبدالقدوس، وهو ضيق أفق فالناقد يفرض تصور بعينه حول نوع وشكل ما من أشكال الإبداع.