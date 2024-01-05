7 جيوش تستعد للحرب.. التوترات تجتاح دول العالم .. عاجل

أعلن الجيش الفلبيني، إن سفينتين تابعتين للبحرية الصينية رافقتا ولاحقتا سفنتين فلبينيتين وأمريكيتين تقومان بدوريات مشتركة في بحر الصين الجنوبي، مع تصاعد التوترات في المنطقة المتنازع عليها بين الصين والفلبين ودول أخرى، بحسب ما نشرته وكالة فرانس برس.

وقامت الفلبين والولايات المتحدة بتدريبات بحرية استمرت يومين، وانتهت أمس الخميس، هي الثانية في أقل من شهرين في منطقة بحر الفلبين الغربي، وهي منطقة تسميها الفلبين ضمن نطاق بحر الصين الجنوبي، والتي تزعم الفلبين سيادتها عليها.

بكين تحذر من الأنشطة العسكرية في بحر الصين الجنوبي

وتأتي هذه التدريبات في وقت تحذر فيه بكين أن التدريبات والأنشطة العسكرية في بحر الصين الجنوبي يمكن أن تؤدي لسوء تقدير في النزاع المتصاعد ببحر الصين الجنوبي يدفع بكين إلى رد حازم.

كما يجري الجيش الصيني دوريات روتينية مع قواته البحرية والجوية في بحر الصين الجنوبي، لكنه تحفظ عن ذكر مكان الدوريات.

الصين والفلبين تبادلا الاتهامات

وتبادلت الصين والفلبين الاتهامات في الأشهر الأخيرة بشأن عدة خلافات في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك اتهامات بأن الصين صدمت الشهر الماضي سفينة تقل رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية.

كما يتنازع دول أخرى أيضًا على بحر الصين الجنوبي، فتايوان وفيتنام وماليزيا وبروناي، أيضًا يؤكدون سيادتهم على منطقة بحر الصين الجنوبي.

أهمية بحر الصين الجنوبي

وتأتي أهمية بحر الصين الجنوبي كونه ممر لأكثر من 3 تريليون دولار من التجارة سنويًا تنقلها السفن وتمر عبره، بما في ذلك المياه التي تزعم الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي سيادتها عليها.

ويعد بحر الصين الجنوبي ممر ملاحي عالمي تعبر من خلاله ثلث الشاحنات البحرية العالمية، وتصل قيمة احتياطيات الغاز الطبيعي في المنطقة بنحو 23 مليارًا، بينما احتياطات النفط فوصلت إلى 30 مليار طن، وأيضًا 190 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وتتوالى باستمرار الاكتشافات المتعلقة بحقول النفط فيه، وأيضًا يوجد به ثروة سمكية كبيرة.