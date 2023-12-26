بكين تحذر من سقوط بقايا صواريخ في بحر الصين الجنوبي.. ما القصة؟

حذرت الصين من أن بقايا صاروخ ستصيب منطقة في بحر الصين الجنوبي اليوم، بعد النشر السادس لأقوى مركبة إطلاق لها قبل 11 يوما، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

سقوط حطام الصواريخ

وقالت إدارة السلامة البحرية الصينية، إنه من المتوقع أن يسقط حطام الصواريخ، الذي يحترق بشكل عام في الغلاف الجوي عند العودة، قبالة سواحل مقاطعة هاينان بجزيرة الصين بين الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأطلقت الصين صاروخًا من طراز «لونج مارش 5» في 15 ديسمبر من موقع إطلاق مقاطعة ونتشانج، وهو سادس إطلاق من نوع الصاروخ منذ أول رحلة لها في عام 2016، وتم استخدام نوع مختلف من الصاروخ «لونج مارش 5 بي»، سابقًا لإطلاق مسبار الصين إلى المريخ وكذلك وحدات محطتها الفضائية.

صواريخ «لونج مارش 5 بي»

تسبب إطلاق «لونج مارش 5 بي» في عام 2021 في قلق خاص بسبب التكهنات حول مكان هبوط البقايا. في عام 2020، سقط حطام من «لونج مارش 5 بي»على ساحل العاج، مما أدى إلى إتلاف العديد من المباني.

وأطلقت مهمة «لونج مارش 5 بي» في وقت سابق من هذا الشهر بنجاح ما وصفته وسائل الإعلام الحكومية الصينية بأنه «قمر صناعي للاستشعار البصري عن بعد عالي المدار» يستخدم الصاروخ القوي عادة لإطلاق حمولات كبيرة جدًا.

القمر الصناعي سيستخدم في مسوح الأراضي

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن «القمر الصناعي» سيستخدم في مسوح الأراضي وتقييمات غلة المحاصيل والإدارة البيئية والتحذير من الأرصاد الجوية والتنبؤ بها والوقاية من الكوارث والإغاثة منها.

كما ذكرت شينخوا وقت الإطلاق، أن جسر الحمولة فوق الصاروخ كان 18.5 متر (60.7 قدمًا)، وهو أطول بكثير من 12.267 متر المعتادة، مما يشير إلى وجود «قمر صناعي» كبير بشكل غير عادي.