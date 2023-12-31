بحر الصين الجنوبي يهدد بحرب مرتقبة بين 6 دول.. ما أهميته للعالم؟

يزداد التوتر في منطقة بحر الصين الجنوبي والمتنازع عليها منذ سنوات طويلة، حيث تبادلت الصين والفلبين الواقعتان على سواحل البحر بسبب وقوع العديد من الحوادث البحرية، وأكدت الفلبين أن الجهود الدبلوماسية مع الصين لا تشمي في إطار جيد بحسب ما نقله وكالة رويترز.

التهديدات التي ازدادت خلال الآونة الأخيرة دفعت وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا «آسيان»، للتعبير عن قلقهم إزاء التوتر المتزايد في بحر الصين الجنوبي، مؤكدين أنه يهدد السلام في المنطقة.

6 دول يتصارعان في بحر الصين

لكن ليست الصين والفلبين الدولتين المتصارعتين في بحر الصين الجنوبي، بل أيضًا تدخل 5 دول أخرى في الصراع، تايوان وفيتنام وماليزيا وبروناي، والخلاف يعود لقرون مضت، وأساسه السيادة على مياه البحر وجزر باراسيل وسبراتلي، وهما سلسلتان من الجزر تدعي الدول المطلة عليه السيادة عليه.

وتقول الصين إن حقوقها في منطقة بحر الصين الجنوبي تعود الى عدة قرون، حينها كانت «باراسيل وسبراتلي» جزءًا لا يتجزأ من الصين، ونشرت الصين في عام 1974 خريطة أوضحت زعمها أن السلسلتين ضمن حدودها، بينما تؤكد الفلبين وتايوان أيضًا سيادتهما التاريخية على المنطقة، بحسب «BBC».

وتدعي أيضًا ماليزيا وبروناي سيادتهما على منطقة في بحر الصين الجنوبي، وتقولان أنهما يقعان ضمن منطقتيهما الاقتصاديتين، ويستندان في ذلك قانون البحر في ميثاق الأمم المتحدة.

مواجهات بين الصين والفلبين

وخلال السنوات الماضية، اندلعت مواجهات بين الصين والفلبين بشأن المنطقة، لكن لم تتطور إلى إطلاق النار، فكانت عبارة عن صدامات ومناوشات وتهديدات فقط.

وترجع أهمية منطقة بحر الصين الجنوبي إلى كونه ممر ملاحي عالمي تعبر من خلاله ثلث الشاحنات البحرية العالمية، وتصل قيمة احتياطيات الغاز الطبيعي في المنطقة بنحو 23 مليارًا، بينما احتياطات النفط فوصلت إلى 30 مليار طن، وأيضًا 190 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وتتوالي باستمرار الاكتشافات المتعلقة بحقول النفط فيه.