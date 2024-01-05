الأسد «عدي» يتنازل عن طعامه من أجل حبيبته نانسي.. «فيديو»

عرضت شاشة «الوطن»، في برنامج «برة الغابة»، تقديم «نهى الجوهري»، قصة الأسد «عدي»، واللبؤة «نانسي»، واللبؤة «يارا».

وقال الحاج صلاح طلبة عن الأسد «عدي» إنه عاشق ولهان للأسدة «نانسي»، إذا وضع الحاج للأسدين 10 كيلو من اللحم يترك «عدي» للأسدة «نانسي» اللحم كله حتى تأكله، ويظل يجفف في شعرها بلسانه ويجلس تحت قدميها حتى تنتهي من طعامها، وتترك له بعض العظم ليأكله ويكون في غاية الرضا والسعادة.

وصف الحاج صلاح طلبة، الأسدة «يارا» بأنها أميرة وجميلة ولم تؤذ أحد من الزوار من قبل، ويقوم بإدخال الزوار إليها، وصفها بأنها أسدة رزينة، مؤكدًا أنه وصل مع الأسدة «يارا» لدرجة عالية من التفاهم بسبب الطيبة والأداء في المعاملة والاهتمام بإطعامها ومراعاتها على أكمل وجه.

القدرة على التواصل مع الأسود بالإحساس

وأشار إلى أنه يتفهم مرض أو تعب الأسد أو اللبؤة بالإحساس وقد يصله إحساسه أو إحساسها بالتعب بمجرد أن يدخل القفص معها، وكأن الأسد يخبره بأن هناك ألم في جانبه فيجلب له الدواء لمعالجته، وفي أحيان أخرى قد يشعر بحزن الأسد فيبحث عن طريقة لإسعاده بمداعبته أو ببحث عن الطريقة اللازمة لإسعاده.

وأضاف أن الأسدة «نانسي» لا تخرج من القفص لأنها أنجبت منذ أيام قليلة، فهي مع أبنائها في حضنها تقوم بتدفئتهم لأن عمرهم لم يتعدى العشرة أيام.

تفاصيل أول أيام الأسد في الحياة

وأوضح أن الأسد عند ولادته يكون لديه أظافر في أقدامه مع أنياب في فكيه ويكون وزنه في عمر ساعة يعادل كيلو إلا ربع، كما أن اللبؤة تحمل في الشبل مدة 120 يوما، عند الولادة تقوم بتجفيف جسد أبنائها بلسانها، لحين تنظيف الغبار بشكل تام من على أجسامهم، وتقوم بعد ذلك بإرضاعهم.

وأكد طلبة أن الأسدة لا تقوم بإطعام أبنائها اللحوم إلا بعد مرور شهر ونصف، موضحًا أن الأسد الكبير سواء الذكر أو الأنثى يأكل يوميًا ما يعادل 15:7 كيلو لحم، ومشيرًا إلى أن عمر الأسد الافتراضي 33:30 عامًا.

واستكمل: « إن للأسد نقاط ضعف، يخاف إذا كان الذي أمامه أشد وأقوى منه، ومن نقاط ضعفه المعاملة الحسنة لأنه إذا تم معاملته معاملة حسنة يصبح مثل القطة، ولكن من المستحيل أن يخاف الأسد من زوجته، ولكن عند كبر السن لدى الأسد ينسحب جسده ويصبح هزيل وضعيف الشخصية، من الممكن أن يقوم أسد أصغر منه سنًا بالانتصار عليه في منافسة فيما بينهم».