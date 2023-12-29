حشرة تفوقت على الأسود والنمور.. «تتنبأ بمكان تحرك الفريسة»

عالم الحيوان مليء بالقصص والمغامرات بين الحيوانات المفترسة وفرائسها، والغرض هو البقاء على قيد الحياة، وعُرف عن النمور والأسود والذئاب بأنها أفضل تلك الحيوانات في طرق اصطياد الفريسة وبسرعة مذهلة، إلا أن مجلة «لايف ستينس» العلمية كشفت عن حشرة فاقت تلك الحيوانات في الافتراس.

حشرة تُلقب بالصائد الأمهر

نشرت مجلة «لايف ستينس» العلمية، تصريحات لمارك بيلك عالم البيئة التطورية في جامعة بريجهام يونج، حول أبرع الحيوانات افتراسًا وصيدًا للفرائس، والذي أكد أن براعة الصيد تتحدد بعدد المرات التي ينجح فيها الحيوان المفترس في الحصول على فريسته من جميع محاولات الصيد، ومن المثير للتعجب أن حشرة اليعسوب تستحق لقب الصائد الأمهر، لأنها تتمتع بمعدل صيد يصل إلى 97%، مقارنة بالحشرات الأخرى.

وأضاف عالم البيئة التطورية، أن الأسود والنمور وغيرها من الحيوانات المفترسة التي نربطها بالصيد ليست الأكثر نجاحًا، إذ تنجح الأسود في اصطياد 30% من الحالات التي تحاول افتراسها في حين تنجح النمور بنسبة 10% فقط في محاولات افتراسها.

التنبؤ بمكان تحرك الفريسة

وأوضح تقرير مجلة «لايف ستينس» عدة مزايا تتمتع بها حشرة اليعسوب، جعلتها أفضل الحيوانات في عملية الصيد، إذ تمتلك عيون مركبة تمنحها رؤية تصل إلى 360 درجة تقريبًا، كما تتمتع بأدمغة قادرة على تحليل المعلومات الحسية بسرعة كبيرة تساعدها على التنبؤ بالمكان الذي تتحرك فيه الفريسة، كما يمكنها التحرك بخفة وسرعة للأمام والخلف لامتلاكها اجنحة أمامية وخلفية.