مشاهد صادمة في حادث اصطدام قطارين بإندونسيا (فيديو)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في إندونسيا، مقاطع فيديو صادمة لحادث اصطدام قطارين في جزيرة جاوة بإندونسيا، أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن 28 آخرين.

الشرطة الاندونيسية: الحادث وقع بالقرب من حقول الأرز

وكشف المتحدث باسم شرطة المقاطعة، إبراهيم تومبو، إن الحادث وقع بالقرب من حقول الأرز في تشيكالينجكا بمقاطعة جاوة الغربية، صباح اليوم، ما أدى إلى انقلاب العديد من عربات القطار، وأسفرعن مقتل 3 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 28 آخرين في حصيلة أولية، وفقا لـ«روسيا اليوم».

#EXCLUSIVE ALERT: INDONESIA'S BANDUNG TRAIN COLLISION



According to local television, every newly update of deceased person from Bandung's train collision will be updated every hour by local hospital.



Be patient! Stay calmful!



* Video contribution from Facebook University pic.twitter.com/5UlMQzllX1 — Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) January 5, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، عربات القطار وهي مقلوبة على القضبان، كما أظهرت انحراف العربات نحو حقل للأرز قريب.

وحاول السكان الهروب، كما حاول ركاب آخرون السير في الحقول، حاملين حقائبهم، وأجلت سيارات الإسعاف، المصابين.