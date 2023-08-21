مصر تتلقى دعوة للمشاركة في منتدى إندونسيا العالمي للمياه

على هامش مشاركته في الأسبوع العالمي للمياه في ستكهولم التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وباسوكي هادمولجونو وزير الأشغال العامة والإسكان الإندونيسي.

وأكد «سويلم» حرص مصر على تكامل الجهود وتعزيز التعاون مع إندونيسيا فى مجال المياه، والتنسيق بين مصر (الرئيس الحالى للامكاو) وإندونيسيا بالشكل الذى يخدم قضايا المياه بالقارة الإفريقية وكافة دول العالم.

دعوة الجانب الإندونيسى لدعم مبادرة AWARe

وتوجه باسوكي بالدعوة للدكتور سويلم للمشاركة فى فعاليات «المنتدى العالمي العاشر للمياه» والمزمع عقده بإندونيسيا خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو 2024، حيث أبدى الدكتور سويلم رغبة مصر فى المشاركة فى هذا المنتدى الهام لإثراء المناقشات حول ملف المياه والمناخ، مشيراً لمشاركة ممثلين عن الجانب المصري في كافة الاجتماعات التحضيرية للمنتدى.

تكامل الجهود الدولية لخدمة قضايا المياه

وأشار «سويلم» لأهمية تكامل الجهود الدولية لخدمة قضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية، مشيرا لأهمية البناء على النجاحات التى تحققت خلال الفترة الماضية فى هذا المجال خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر الامم المتحدة للمياه، حيث نجحت مصر في وضع المياه على رأس أجندة المناخ العالمية.

كما أشار لقيام مصر بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر COP27، متوجها بالدعوة لإندونيسيا لدعم هذه المبادرة الهامة .