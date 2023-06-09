انفجار بركان مرتين خلال ساعة في إندونسيا.. والسلطات ترفع مستوى التأهب

انفجر بركان أناك كراكاتاو في إندونيسيا، مرتين خلال ساعة واحدة، صباح اليوم، وتسبب في قذف الرماد البركاني الكثيف بسماء البلاد، ووصل ارتفاعه إلى 3 آلاف متر (9843 قدما)، وفقا لوكالة أنباء «رويترز».

ثوران بركان اندونيسيا مرتين خلال ساعة

وبحسب الوكالة، اندلع البركان مرتين في تمام الساعة 7.46 صباحا. (0046 بتوقيت جرينتش) ومرة أخرى بعد 60 دقيقة بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة، وأظهرت صور الفاصل الزمني التي شاركتها الوكالة، اتساع سحابة كبيرة كانت تتصاعد من البركان وتتحرك جنوب غرب إندونسيا.

This week

Ebeko volcano Paramushir Island.https://t.co/0iZAV1dcez

Sunda Strait, Indonesia): spectacular eruptionshttps://t.co/xfB8DR6gjD

Sakurajima volcano (Kyushu Japan): strong bursting https://t.co/YO00zfmwL9

Kilauea, Hawaii erupted early Wednesday https://t.co/DamsjyFosz pic.twitter.com/znvLlajawd — Just Henry NL (@WsNL_Henry) June 9, 2023

وانفجر بركان أناك كراكاتاو الذي يبلغ ارتفاعه 157 مترا (515.09 قدما)، ويقع في مضيق سوندا الإندونيسي بين جزيرتي جاوة وسومطرة، أكثر من 10 مرات منذ مارس الماضي من هذا العام، إذ تقع أقرب مستوطنة للبركان على بعد 16.5 كيلومتر (10.25 ميل).

بركان أناك كراكاتاو

وقال مسؤول في وكالة علم البراكين والجيولوجيا بإندونسيا، إن السلطات أصدرت ثاني أعلى مستوى تأهب، مضيفا أنه لم يكن هناك أمر إخلاء ولكن تم نصح السياح والمقيمين بعدم الاقتراب من البركان أو تسلقه.

وقالت السلطات أن حتى اليوم الجمعة، فإن 4 براكين إندونيسية في مستوى نشط، وهي «أناك كراكاتو وميرابي، وسيميرو، وكارانغتانغ في سولاويزي الشمالية».

يشار إلى أن إندونيسيا تشهد نشاطا للبراكين، إذ تقع بمنطقة حزام النار في المحيط الهادئ ولديها 127 بركانا نشطا، ونبع بركان أناك كراكاتاو، من بركان كراكاتاو، الذي انفجر بشكل بشع عام 1883 وقتل أكثر من 36 ألف شخص في سلسلة من موجات التسونامي.