حكاية أغرب أغنية للفنان مصطفى قمر.. حفظها بالمقلوب

كثير من المطربين الذين قدموا أعمالا غنائية حققت نجاحات كبيرة، كان وراؤها حكاية من داخل الكواليس، ومن بين هذه الأعمكال أغنية «منايا»، التي قدمها الفنان مصطفى قمر، وحقّقت نجاحا كبيرا.

مصطفى قمر يكشف حكاية أغنية منايا

طرح مصطفى قمر أغنية منايا منذ أكثر من 20 عاما وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وكانت تعتمد على تقنيات جديدة تظهر للمرة الأولى لأن الكليب كانت أحداثه تدور بالمقلوب.

وكشف الفنان مصطفى قمر في أكثر من لقاء تليفزيوني عن أنه حفظ أغنية منايا بالمقلوب، وكان هذا أمرًا صعبًا للغاية وذلك لأن تصويرها كان بالمقلوب، فكان لا بد وأن يفعل هذا الأمر ليسهل تصويرها، وأنه لا يزال حتى الآن يحفظها بالمقلوب.

يذكر أن أغنية منايا كتب كلماتها أمير طعيمة ولحنها عمرو مصطفى وتوزيع طارق مدكور وتقول كلماتها..

منايا حبيبي تحس هوايا هوايا

ويا ريتك تعرف إيه جوايا جوايا

منايا حبيبي تحس هوايا هوايا

ويا ريتك تعرف إيه جوايا جوايا

أيام وسنين بتفوت

عمري يجري مني

وتعيش أحلام وتموت

وأنت جوه مني