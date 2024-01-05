مع بداية تطبيق باقات الإنترنت الجديدة.. اعرف الأقل سعرا

بالتزامن مع بداية تفعيل أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة، اليوم، من جانب الشركة المصرية للاتصالات «وي»، يرغب قطاع كبير من المواطنين في التعرف على تفاصيل أصغر باقات الإنترنت المنزلي الأقل سعرا.

تفاصيل باقات الإنترنت الجديدة الأقل سعراً

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، تفاصيل أصغر باقات الإنترنت المنزلي الأقل شهرياً من قيمة الـ500 جنيه، سواء في السعر أو السرعة أو الحد الأقصى للباقة، وفقا لما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات عبر موقعها الرسمي.

باقات السوبر ميجا

تأتي أكثر من باقة من باقات «Super» ضمن الأقل سعراً، حيث تصل سرعات باقات السوبر ميجا إلى 30 ميجابت/ث، ومنها التالي:

- باقة سعرها 160 جنيها شهرياً «140 جيجابايت».

- باقة سعرها 225 جنيها شهرياً «200 جيجابايت».

- باقة سعرها 280 جنيها شهريًا «250 جيجابايت».

- باقة سعرها 440 جنيهًا شهريًا «400 جيجابايت».

باقات ميجا

وتأتي باقة أخرى ضمن باقات «Mega»، ضمن الأقل سعراً، حيث تصل سرعة باقات ميجا إلى 70 ميجابت/ث.

- باقة سعرها 410 جنيهات شهريًا، «250 جيجابايت».