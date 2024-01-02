أسعار باقات الإنترنت الجديدة بداية 5-1-2024..المواقع التعليمية مجانا

سمحت الشركة المصرية للاتصالات، بتصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا دون احتساب أي إنترنت من الباقات، ويأتي القرار لصالح الطلاب وأولياء الأمور وخدمة العملية التعليمية.

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات «وي» تطبيق أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة في 5 يناير 2024 بحسب المنصة الرسمية للشركة المصرية للاتصالات على الإنترنت.

«الوطن» تنشر تفاصيل باقات الإنترنت في شركة المصرية للاتصالات من حيث الأنواع والأسعار، كما يلي.

باقة السوبر ميجا

- سرعة باقات Super تصل إلى 30 ميجابت/ث.

- 140 جيجابايت بـ160 جنيهًا شهريًا.

- 200 جيجابايت، 225 جنيهًا شهريًا.

- 250 جيجابايت، بـ280 جنيهًا شهريًا، أو 3220 جنيهًا سنويًا.

- 400 جيجابايت 440 جنيهًا شهريًا، 5060 جنيهًا سنويًا.

- 600 جيجابايت 650 جنيهًا شهريًا، 7150 جنيهًا سنويًا.

- 1 تيرابايت بـ1050 جنيهًا شهريًا.

باقة ميجا

- سرعة باقات Mega تصل إلى 70 ميجابت/ث

- 250 جيجابايت، بـ410 جنيهات شهريًا، و4715 جنيهًا سنويًا.

- 600 جيجابايت، بـ800 جنيه شهريًا، و8800 سنويًا.

- 1 تيرابايت، بـ1200 جنيه شهريًا، و12 ألف جنيه سنويًا.

باقة ألترا

- سرعة باقات Ultra تصل إلى 100 ميجابت/ث.

- 250 جيجابايت 540 جنيهًا شهريًا، 6210 جنيهًا سنويًا.

- 600 جيجابايت بـ950 جنيهًا شهريًا، و10 آلاف و450 جنيها سنويًا.

باقة ماكس

- سرعة باقة MAX تصل إلى 200 ميجابت/ث.

- ماكس 1350 جنيهًا شهريًا، أو 13 ألفا و500 جنيه سنويًا.