وصول وفد من «الشيوخ الأمريكي» إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح

وصل وفد مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء، منذ قليل، تمهيدا لتفقد مخازن المساعدات التابعة للهلال الأحمر المصري وزيارة معبر رفح البري.

وصول وفد الشيوخ الأمريكي لمطار العريش

ووصل الوفد برئاسة السيناتور جوني إرنست، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ترافقهم السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى، ضمن زيارتهم إلى مصر التي بدأت أمس بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين مصر وأمريكا

وبحسب بيان للسفارة الأمريكية في القاهرة، فإن الزيارة تؤكد الأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتحقق أهداف مشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية، واستمرار التعاون الاقتصادي.

وأشار بيان السفارة الأمريكية في القاهرة، إلى أن الوفد يضم ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي، مؤكدا أن مصر تعد عنصرًا حيويًا في شراكتنا الاستراتيجية، ومحركًا رئيسيًا للتعاون الثنائي بين البلدين.