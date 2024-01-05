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الفنان باسم سمرة يعلن وفاة ابن عمه: «أخويا الكبير»

كتب:

بسمة شطا
11:42 ص | الجمعة 05 يناير 2024
باسم سمرة

باسم سمرة

غيب الموت ابن عم الفنان باسم سمرة، الذي أعلن النبأ عبر حسابه على «فيس بوك».

وفاة ابن عم باسم سمرة

وكتب باسم سمرة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى، ابن عمي وأخي الكبير محمود محمد سمرة، كل نفس ذائقة الموت».

يذكر أن الفنان باسم سمرة شارك مؤخرا في فيلم «البعبع»، بجانب عدد من الفنانين من بينهم أمير كرارة ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن توتا وياسمين صبري، تأليف ايهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

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بقلم بسمة شطا