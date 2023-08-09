باسم سمرة يتعاقد على فيلم «الأستاذ» لمحمد إمام

تواصل شركة إنتاج فيلم «الأستاذ» للفنان محمد إمام، التحضيرات النهائية، تمهيدا لبدء تصوير العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

باسم سمرة يتعاقد على المشاركة في فيلم الأستاذ

وعلمت «الوطن» أن الفنان باسم سمرة، تعاقد على المشاركة في بطولة فيلم الأستاذ رفقة محمد إمام، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، بجانب ظهور عدد من ضيوف شرف، لكن يتم الاستقرار عليهم حتى الآن.

ومن المقرر تصوير العمل، بين الغردقة وسيوة ونوبيع، بالإضافة إلى عدة مشاهد قليلة بالقاهرة.

ويشهد «الأستاذ» التعاون الأول بين محمد عادل إمام والمخرج شريف عرفة، بعد مسيرة سينمائية طويلة مع عادل إمام، حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

«أبو نسب»

وانتهى محمد إمام مؤخرا، من تصوير فيلمه الجديد «أبو نسب»، تمهيدا لعرضه شهر يناير القادم، والتى تدور أحداثه حول في إطار كوميدي حول شخصية طبيب «محمد إمام» يدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.