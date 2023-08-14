«وقف إضافي» يجمع باسم سمرة وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين

تعاقدت شركة فيلم كرافت، للمنتج أسامة يوسف، مع الفنان بيومي فؤاد وباسم سمرة وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وأحمد سلطان علي بطولة فيلم «وقت إضافي»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي.

فيلم وقت إضافي لـ بيومي فؤاد، فكرة محمد دياسطي وسيناريو وحوار رشاد رشدي وإخراج أحمد جبة ويجري أبطال العمل حاليا التحضيرات النهائية للفيلم المقرر بدء تصويرة مطلع الشهر المقبل.

وتعمل الشركة المنتجة حاليا، لمعاينة أماكن التصوير بعد الاستقرار بشكل نهائي على فريق العمل، خاصة أن الفيلم سينطلق تصويره أول الشهر المقبل، والعمل من إنتاج شركة فيلم كرافت المنتج أسامة يوسف وتوزيع شركة الماسة.

وكان الفنان بيومي فؤاد، أعلن مؤخرًا عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عرض فيلم «مندوب مبيعات» منتصف الشهر الحالي في 6 دول عربية، بينها مصر.

ونشر بيومي فؤاد، البوستر الدعائي للفيلم، وعلق علية قائلا: «فيلم مندوب مبيعات.. 17 أغسطس 2023 في مصر والسعودية والإمارات والعراق والكويت والأردن».