غلق 86 منشأة تجارية دون ترخيص وتحرير 189 محضرا في حملات بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية بتكثيف حملاتها علي المنشآت الغذائية هذا الأسبوع من خلال المرور على نحو 358 منشأة غذائية، وتبين وجود منشآت مخالفة.

حملات مرورية على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وأكد مكين أن الحملات المرورية المفاجئة جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وأوضح أنه بعد المرور على 358 منشأة تبين أن 86 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة، وتمكنت من تحرير عدد 189 محضراً وسحب 71 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أنه جرى إعدام 1508 كيلو أغذية متنوعة و441 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية، موكدا استمرار عمل المديرية لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة.