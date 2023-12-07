مراقبة الأغذية في الدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 355 منشأة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن شن إدارة مراقبة الأغذية حملات على المنشآت الغذائية وتمكنت من ضبط عدد من المخالفات.

وأضاف «مكين»، أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

شن حملات تفتيشية على 355 منشأة

وأضاف أنه جرى شن حملات تفتيشية على 355 منشأة تبين أن 43 منها دون ترخيص، وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير 167 محضراً وسحب 61 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1248 كيلو من أغذية متنوعة و 478 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد «مكين»، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين