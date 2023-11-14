ضبط 317 منشأة دون ترخيص في حملة لـ«مراقبة الأغذية» بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام إدارة مراقبة الأغذية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي، بشن حملات تفتيشية على 1464 منشأة، تبين أن 317 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

المرور على 1464 منشأة بالدقهلية

وأشار مكين في بيان له، إلى أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وقالت الدكتورة لمياء سلامة إن الحملات تمكنت من تحرير 821 محضرا وسحب 390 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 6327 كيلو أغذية متنوعة و1163 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين.