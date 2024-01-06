«كزبرة» عن إثارة الجدل: لازم أعمل كده عشان أتعرف.. معنديش حد يسندني

حالة كبيرة من الجدل أحدثها أحمد خالد مؤدي المهرجانات الشهير بـ«كزبرة» منذ اللحظة الأولى من ظهوره على مواقع التواصل الإجتماعي سواء من خلال أغنياته أو فيديوهاته عبر صفحاتهم الخاصة.

كزبرة يكشف السبب وراء إثارته للجدل

وقال كزبرة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا كان لازم أعمل كدة علشان أتعرف والناس تاخد بالها منى لأن أنا بطولي مفيش معايا حد ساندني ومليش واسطة ولا أي حد يساعدني إني أغني وأمثل».

وتابع كزبرة حديثه: «علشان كدا كان لازم ألاقي طريقة أوصل بيها للناس وياخدوا بالهم منى ويعرفوني وأقدر أقدم موهبتى وأغني وأمثل لأن أنا بحب التمثيل جدا واتبسطت أوي إن اختاروني في فيلم الحريفة».

يذكر أن كزبرة يشارك فى فيلم الحريفة بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم نور النبوى وخالد الذهبي وأحمد غزي وأحمد حسام ميدو وسليم الترك وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف اياد صالح وإخراج رؤوف السيد.