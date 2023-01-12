«كزبرة» يتحدث عن تجربة التمثيل في فيلم «الحريف»: أجسد شخصية لاعب كرة قدم

اتجه مطرب المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ«كزبرة» إلى التمثيل مؤخرا؛ إذ يشارك في فيلم «الحريف» مع المنتج طارق الجنايني، والمقرر عرضه خلال عام 2023.

كزبرة يتحدث عن تجربة التمثيل

وقال كزبرة في تصريح لـ«الوطن»: «يعتبر الفيلم أول بطولة سينمائية تجمع بيني وبين نور خالد النبوي؛ وأجسد شخصية لاعب كرة قدم، والفيلم من إنتاج تي فيجان المنتج طارق الجنايني، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد».

وأضاف مطرب المهرجانات الشعبية، أنه سيتجه في الفترة المقبلة إلى التمثيل بعيدا عن الغناء، وسيظهر بشكل كوميدي جديد، وسيحرص على حضور أكثر من ورشة تمثيل للتدريب بصورة أفضل»، مشيرا إلى أن صاحب الفضل الأول والأخير في اتجاهه للتمثيل هو المنتج طارق الجانيني، مؤكدا: «هو الذي اكتشف موهبتي».

نشاط فني لـ كزبرة

وكان من المقرر أن يشارك كزبرة في عرض مسرحي خلال الفترة الماضية، وهي مسرحية «عبدالموجود ع الداون لوود»، ونشر مطرب المهرجانات بوستر المسرحية، مشيدا بتلك التجربة مع المخرج الكبير حسام الدين صلاح.