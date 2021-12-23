مشاركة «كزبرة» في عمل مسرحي تثير الجدل.. وأحمد سلامة: «معرفش حاجة»

أثار مؤدي المهرجان «كزبرة» الجدل، بعدما أعلن عن مشاركته في مسرحية «عبد الموجود ع الداون لوود»، الأمر الذي رآه البعض أنه يتعارض مع قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، الذي أصدر بحق الأول في 17 نوفمبر الماضي، قرارا يتضمن إيقافه عن العمل.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لغلاف مسرحية «عبد الموجود ع الداون لوود»، متعجبين من تقدم اسم وصورة مؤدي المهرجانات «كزبرة»، للأفيش، ما جعله يتصدر السوشيال ميديا مؤخرًا للبحث عن حقيقة مشاركته في العمل المسرحي الذي قام ببطولته الفنان أحمد سلامة.

«كزبرة»: «أنا مبسوط جدا أني هشارك في العمل ده»

وقام مطرب المهرجانات كزبرة، بنشر صورة دعائية لمسرحية «عبد الموجود ع الداون لوود»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقاً عليها: «طبعا أنا مبسوط جدا أني هشارك في العمل ده وشرف ليا طبعا أني هشتغل مسرح مع المخرج الكبير حسام الدين صلاح».

وفي هذا الصدد، تواصلت «الوطن»، مع الفنان أحمد سلامة، بطل مسرحية «عبد الموجود ع الداون لوود»، التي تم عرضها منذ سنة ونصف، لمعرفة حقيقة مشاركة مؤدي المهرجانات كزبرة، في هذا العمل المسرحي.

أحمد سلامة: «معرفش عن المسرحية أي حاجة دلوقتي»

قال الفنان أحمد سلامة، حول حقيقة مشاركة مؤدي المهرجانات كزبرة، في مسرحية «عبد الموجود ع الداون لوود»: «أنا شاركت في عرضها منذ سنة ونصف، مع المخرج حسام الدين صلاح، ولا يوجد لدي أي معلومات عن هذه المسرحية الآن».

أحمد سلامة: «معنديش معلومات عن مشاركة كزبرة في المسرحية»

وأشار الفنان أحمد سلامة، لـ«الوطن»: «أنا مش هشارك في مسرحية «عبد الموجود ع الداون لوود»، ومعنديش معلومات عن كزبرة ومشاركته فيها، ولا حتى مين هيقوم بدور البطولة».

مسرحية «في انتظار بابا»

ويذكر أن الفنان أحمد سلامة، يشارك حالياً في مسرحية «في إنتظار بابا»، من إعداد كل من: أيمن إسماعيل، وسمير العصفوري، وإخراج سمير العصفوري.

كما يدخل في بطولة هذا العرض المسرحي عدد كبير من نجوم الفن، مثل: سماح أنور، سميحة عبد الهادي، انتصار، مفيد عاشور، ماهر محمود، سميحة عبدالهادي، فتحي سعد، أيمن إسماعيل، علي كمالو، بسمة شوقي، وليد أبو ستيت، خالد عبدالحميد، وغيرهم من الفنانين، إنتاج البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار.