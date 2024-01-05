نقل كشك كهرباء مسجد أبو غنام الأثري ببيلا بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، إنّه تم بدء نقل كشك الكهرباء الخاص بمنطقة أبو غنام بمدينة بيلا من أمام مسجد أبو غنام الأثري، للصالح العام ولما يسببه من تشويه بصري لمرتادي هذا الجامع الأثري العريق، بتكلفة 268 ألف جنيه.

بدء نقل كشك الكهرباء من أمام مسجد أبو غنام الأثري

وأضاف المحافظ، أنّه تم تكليف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع قطاع كهرباء كفر الشيخ وهندسة كهرباء بيلا، بنقل الكشك المتواجد علي يمين مدخل مسجد أبو غنام الأثري، وإعداد التجهيزات اللازمة لنقل الكشك بجوار حديقة أبو غنام.

ومن جانبه، أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنّه تم بدء نقل كشك الكهرباء من أمام مسجد أبو غنام الأثري، بناءً على تكليفات محافظ الإقليم، للعمل علي راحة المواطنين، ومرتادي مسجد أبو غنام الأثري.

تركيب عدادات حديثة لكشك الكهرباء لخفض الاستهلاك وتقليل الطاقة المهدرة

وأوضح «ساطور»، أنّ إجراءات نقل الكشك تتم بالتعاون مع هندسة كهرباء بيلا، إلى جوار حديقة أبو غنام، وجار الانتهاء من التجهيزات اللازمة وتركيب عدادات حديثة لكشك الكهرباء لخفض الاستهلاك وتقليل الطاقة المهدرة.

جدير بالذكر، أنّ مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثري بمدينة بيلا، المُقام عام 700 هجرية، سيتم افتتاحه قريباً عقب الانتهاء من أعمال التطوير والترميم الجارية بالتعاون المشترك بين وزارت الأوقاف والسياحة والآثار، خاصةً أنّ تطوير المسجد ينتظره مرتادو الأولياء باعتبار أنّ ضريح مسجد «أبو غنام»، يحتل مكانة كبيرة في قلوب أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ومركز بيلا، كمصدر للتبرك وإطلاق الدعوات الروحانية والعبادة.