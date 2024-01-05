القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم بمحيط القصر الجمهوري

أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بوقوع اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في محيط القصر الجمهوري.

وتابعت القناة بأنَّ اشتباكات متقطعة وقعت بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في مدينة الخرطوم بحري قرب جسر الحلفايا، فيما شن الجيش السوادني قصفًا مدفعيًا عنيفًا من قاعدة وادي سيدنا، يستهدف مواقع لميليشيا الدعم السريع في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم.