«القاهرة الإخبارية»: مدفعية الجيش السوداني تقصف مواقع لمليشيا الدعم السريع

قال عثمان الجندي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في السودان، إن مدفعية الجيش السوداني قصفت مواقع لميليشيا الدعم السريع في عدة مناطق بالخرطوم.

نزوح واسع داخل السودان

وأضاف أن الذكرى الـ68 لاستقلال السودان ذكرى أليمة للغاية وتسببت بآلام شديدة لأهل السودان، بسبب الحرب الدائرة منذ أبريل الماضي، والتي شنتها قوات الدعم الرسيع المتمردة، والتي تسببت في نزوح عدد كبير جدا من سكان العاصمة الخرطوم وولايات بدارفور، وكذلك ولاية الجزيرة؛ والتي شهدت نزوحا واسعا داخل السودان، وكذلك هجرة لأكثر من مليون سوداني خرجوا من السودان والملايين الذين تركوا العاصمة إلى ما جاورها من ولايات.

وأشار إلى أن هناك قصف مستمر منذ ساعات الصباح الأولى من قاعدة قريبة جدا من مواقع للدعم السريع وقصفت مدفعية الدعم الرسيع وسط الخرطوم مستهدفة أماكن للقيادة العامة، مؤكدا أن المشهد ملتهب في أم درمان.