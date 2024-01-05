خبير أثري: عمليات التنقيب بسقارة لم تكشف سوى 5% فقط

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إنَّ منطقة سقارة تعد بين المناطق الأثرية الأهم في مصر والعالم، لاحتوائها على آثار مهمة للغاية يرجع تاريخها إلى عصر الأسرة الثانية من تاريخ مصر القديمة، مؤكداً أنَّ عمليات التنقيب عن الآثار بالمنطقة لم تنجح في اكتشاف نسبة تتراوح من 4 لـ5% فقط من آثارها حتى الآن.

وأضاف «عامر»، في مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلاميين سمر الزهيري ورامي الحلواني، أنَّ عمليات التنقيب الأخيرة بـ منطقة سقارة، نتج عنها اكتشاف بقايا دفن آدمي لرجل مرتدي قناع ملون وآخر لطفل صغير، بالإضافة إلى عدد من الدفنات ترجع للعصور المتأخرة والعصر البطلمي، بالإضافة إلى تابوت يرجع تاريخه إلى عصر الأسرة الثامنة عشر في حالة سيئة للغاية، ولكن داخله إناء بحالة جيدة للغاية.

وتابع الخبير الأثري: «البعثة في سقارة نجحت في العثور على القطع الثرية، من بينها تمثالين للمعبودة إيزيس، أحد أهم الآلهة في عصر المصريين القدماء، والتمثال عليه بقايا لون أبيض، وتمثال آخر لطفل يمتطي طائرا».

واستطرد عامر: «وجدت البعثة قناع به بقايا من لونين الأبيض والأخضر، وأجزاء من تميمتين للمعبودين إيزيس وبِس، بالإضافة إلى بقايا حجر جيري عليه كتابات هيروغليفية وتميمة، وقطع أخرى عديدة، ولوحة مكتوب عليها بالهيراطيقية وبعض الأدوات الفخارية».