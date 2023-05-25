مصدر بـ«الآثار» عن كشف سقارة المرتقب: يضم مجموعة فريدة من المومياوات

صرح مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، أنّ السبت المقبل سيشهد كشفا أثريا هاما، وهو عبارة عن اكتشاف أكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية في منقطة آثار سقارة، وبالتحديد في جبانة البوباسيطون التي تعد الجبانة المقدسة في سقارة، بالإضافة إلي مجموعة من الموامياوات والتماثيل البرونزية.

مجموعة فريدة من القطع الأثرية والمومياوات

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الكشف الآثري يضم مجموعة فريدة من القطع الأثرية، منها تماثيل مختلفة مصنوعة من الخشب والبرونز، وعدد من المومياوات المختلفة ترجع إلى عصري الدولة القديمة والدولة الحديثة.

وأضاف أنّ المومياوات تم العثور عليها داخل توابيت أثرية عليها نقوش مصرية قديمة، وهي عبارة عن نصوص التوابيت وغيرها من النصوص الدينية، لافتا إلى أنّ الكشف تم بواسطة البعثة لمصرية العاملة بسقارة، بقيادة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

جبانة البوباسيطون

ونوه المصدر أنّ جبانة البوباسيطون تعُد بمثابة الجبانة المقدسة في منطقة سقارة، مشيرا إلى أنّه تم اكتشاف أول خبيئة تماثيل برونزية بها، والآن أزيح الستار عن أهم كشف أثري يضم تماثيل ومومياوات ترجع إلى عصري الدولة القديمة والدولة الحديثة.